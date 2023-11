Em Destaque

Todos podemos combater as alterações climáticas?

As alterações climáticas estão a manifestar-se com eventos que são cada vez mais extremos. Neste episódio do Vida Sustentável by Ageas, damos voz a alguns bons exemplos de como combater os efeitos das alterações climáticas no ambiente e na sociedade, com os testemunhos da Ocean Alive, da Casa Comum da Humanidade e com a responsável de Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal.